Ladri senza cuore a Torrette, fanno il pieno di costosi farmaci oncologici

Ladri di farmaci a Torrette. Un blitz da decine di migliaia di euro è stato messo a segno l’altra notte all’ospedale. I malviventi si sono intrufolati nel deposito farmaceutico del nosocomio regionale per rubare confezioni di medicinali molto costosi. L’inventario non è stato ancora completato, ma a quanto pare sono riusciti ad appropriarsi anche di farmaci oncologici di particolare valore.

I ladri sono entrati forzando una piccola finestra, dopo aver rimosso la grata metallica, in un punto non coperto dalla videosorveglianza. Non erano a caccia di contanti, dal momento che la farmacia non è adibita alla vendita ma è al servizio del solo ospedale. Volevano piuttosto appropriarsi di medicinali molto costosi da rivendere nel mercato parallelo, su internet o nelle palestre, nel caso di doping e anabolizzanti, chiaramente a prezzi più bassi rispetto a quelli in commercio: un fenomeno purtroppo molto diffuso in Italia. Ladri senza cuore che non hanno pensato ai malati a cui i medicinali erano destinati e che ora dovranno attendere che i farmaci, molto costosi e per loro vitali, vengano riassortiti. Indagano la Polizia, la Scientifica e i carabinieri del Nas.