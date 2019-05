Picconate al negozio e fuga con l'Audi carica di profumi: arrestati poco dopo alla stazione

Un furto-lampo, ma ancor più rapido è stato l’arresto. Pensavano di averla fatta franca, ma arrivati alla stazione ferroviaria di Ancona sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri di Osimo che hanno perquisito la loro Audi A6 e hanno fatto scattare le manette quando hanno rinvenuto la refurtiva nel portabagagli e sul sedile posteriore: sacchi pieni di profumi di marca, per un valore di circa 50mila euro, pronti ad essere rivenduti nel mercato nero. Non hanno saputo giustificarne il possesso i tre malviventi, due romeni e un moldavo fra i 20 e i 30 anni (due dei quali con precedenti specifici) arrestati ieri notte. Ma la verità è stata presto scoperta: li avevano rubati poco prima al Famila, il centro commerciale di Marina di Montemarciano, in via Honorati. Oggi in tribunale, nell’udienza di convalida, dovranno rispondere di furto pluriaggravato in concorso e danneggiamento aggravato.

Sì perché per fare irruzione nel Famila hanno devastato tutto. Mentre uno faceva da “palo” all’esterno, gli altri due prendevano a picconate il tetto e da lì si calavano all’interno con una scala, attraverso un foro. Prima sono entrati nella parrucchieria Jadis by Antonio, dove hanno messo a soqquadro il magazzino, facendo molti danni ma senza rubare nulla. Poi, sempre a colpi di piccone e di ascia, hanno praticato un buco del diametro di un metro nella parete in cartongesso. E’ da lì che sono passati per irrompere nella profumeria accanto, la “Marche Profumi”. Hanno riempito alcuni sacconi di prodotti esposti sugli scaffali e nei cassetti, confezioni di costosi profumi per un valore complessivo di 50mila euro. Hanno pure forzato la cassa, rubando qualche centinaia di euro. Poi sono scappati a bordo di un’Audi A6 che, però, è stata intercettata poco dopo alla stazione di Ancona dai carabinieri di Osimo, guidati dal comandante Luigi Ciccarelli. Per i tre sono scattate le manette.

Gallery