Non si fermano davanti a nulla, ladri in azione in pieno centro: furto da oltre 25mila euro

Colpo in pieno centro storico ad Ancona, in un appartamento nei pressi di corso Garibaldi. I ladri non hanno avuto bisogno neppure di aspettare il calar delle tenebre perché hanno agito in pieno giorno. Così ieri mattina hanno preso di mira un appartamento che si trova in un palazzo dove ci sono diversi appartamenti, ma anche molti uffici. Sono entrati nel palazzo e poi hanno forzato la porta blindata della casa dove abita una coppia di coniugi anconetani insieme al loro figlio. In quel momento non c’era nessuno e così hanno potuto agire indisturbati e hanno portato via di tutto: oro; argento; molte penne di diverso valore, anche di centinaia di euro; vestiti; contanti per migliaia di euro e monete d’oro antiche. Alla fine, un furto da almeno 25mila euro.

A scoprire il fattaccio il proprietario dell’appartamento che, rientrato intorno alle 15, ha trovato tutte le stanze a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile, che hanno raccolto la denuncia della famiglia e ora cercano di capire chi possano essere stati i responsabili.