Blitz dei ladri in casa del commerciante, è caccia all’Audi scura

Torna a casa e trova la casa a soqquadro. L’ennesimo raid dei ladri è andato in scena a Falconara alta, nell’abitazione di via Andrea Costa dove vive un commerciante anconetano. L’uomo, dopo essere tornato a casa dal lavoro, ha trovato la porta della camera chiusa dall’interno e ha subito ipotizzato la presenza dei ladri.

Immediata la chiamata ai carabinieri della tenenza falconarese, che ha inviato sul posto due pattuglie. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno forzato la finestra non allarmata della camera da letto con un cacciavite per poi entrare e fare razzia di soldi e gioielli per un totale ancora da quantificare. Nei giorni scorsi alcuni vicini avevano segnalato la presenza di un’Audi scura, i militari stanno accertando eventuali collegamenti con il furto e invitano comunque a segnalare per tempo la presenza di persone sospette.