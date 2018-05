Furto in casa, faccia a faccia con la ladra e il coltello del complice

Scova una ladra che gli sta ripulendo l'appartamento e la mette in fuga ma mentre la insegue si imbatte in un uomo che gli mostra il coltello e che poi scappa in auto con la donna. Un furto in casa che ha avuto momenti di tensione quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 maggio a Jesi in zona Tabano. Vittima uno jesino al quale, alla fine della conta, hanno sottratto oro per circa 300 euro. Tutto è avvenuto in pochissimi minuti.

Quando la vittima è rincasata ha sropreso la ladra. Fuori ad attenderla c'era un complice che vedendo l'inseguimento ha mostrato il coltello al malcapitato e poi ha fatto salire la ladra sull'auto con la quale sono scappati. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che si stanno ora occupando delle indagini.