Lascia la finestra aperta per il cane, svaligiato l'appartamento del candidato sindaco

JESI - Razziato l'appartamento dell'ex candidato sindaco di Forza Italia Massimo Lucaboni. L'uomo, che abita lungo Viale della Vittoria, come riporta Il Resto del Carlino, era fuori per il weekend. Tornando a casa ha scoperto il furto con i ladri che sono riusciti a portare via oro e contanti per circa 5mila euro. I banditi sono riusciti ad entrare approfittando della finestra del balcone lasciata aperta per la sua cagnolina. In corso le indagini da parte dei Carabinieri.