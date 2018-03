Furti, tentano il doppio colpo in appartamento: ladri in fuga

JESI - Furto e tentato furto mercoledì sera nella zona di via Fausto Coppi. I banditi sono entrati in azione in un'abitazione del primo piano rubando monili in oro per un valore di circa 400 euro. Fallito invece il secondo colpo, questa volta al secondo piano. I ladri sono stati messi in fuga, dopo che i proprietari rientrando si sono accorti di una finestra aperta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Poco dopo i militari hanno identificato due persone che però sono risultate estranee ai fatti. Le ricerche sono tuttora in corso.