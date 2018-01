Furto nella notte, ladri fanno irruzione in una paninoteca del centro

Un inizio dell'anno non certo fortunato per i titolari di una paninoteca in pieno centro storico a Jesi. A fare "visita" al loro locale sono stati i ladri, che nella notte tra lunedì e martedì sono riusciti a forzare il portone d'ingresso e rubare i soldi nel fondo cassa.

Un bottino magro per i banditi che sono poi fuggiti con circa 100 euro. I Carabinieri di Jesi hanno subito avviato le indagini e nelle prossime ore vaglieranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.