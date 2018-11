Inseguimento da film tra Jesi ed Ancona, intercettata la banda dell'Audi nera

Folle inseguimento a tutta velocità ieri sera tra i Carabinieri ed una banda di criminali specializzata in furti all'interno degli appartamenti. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, con le due auto che si sono rincorse da Jesi fino ad Ancona.

A bordo di un'Audi nera c'era il responsabile di un furto in attesa dei suoi complici, che proprio in quel momento erano riusciti a rubare un'altra Audi, in via del Verziere. L'inseguimento è iniziato a Jesi, proseguito lungo la SS76 e si è concluso ad Ancona, dove i banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Una delle due auto è stata ritrovata abbandonata in serata a Fabriano.