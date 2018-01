Furto nello studio dei dentisti, rubata attrezzatura e contanti: banditi in fuga

Forzano il portone d'ingresso ed una finestra, poi approfittando dell'oscurità entrano in due studi dentistici di Jesi. E' questo quanto successo nella notte tra martedì e mercoledì. I banditi sono entrati in azione quando il buoio aveva avvolto la zona. Poi dopo essere entrati si sono diretti verso l'attrezzatura, riuscendo a rubare anche materiale vario per uso odontoiatrico e circa 1000 euro in contanti. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Jesi.