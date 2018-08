Furti in abitazione, pistole puntate contro i ladri: tre arresti in stile hollywood

Tentano il furto in un appartamento di Jesi, ma la loro fuga è durata solo 5 minuti: mentre scappavano a bordo di un’auto in via San Francesco la corsa è stata interrotta da una pattuglia delle forze dell’ordine. Pistole puntate contro i malviventi con l’invito ad arrendersi, poi l’arresto; sembrava un set hollywoodiano anche perché il tutto è avvenuto in pieno giorno tra la gente che si è lasciata andare in applausi. In manette sono finiti tre georgiani di circa 40 anni già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, risponderanno di furto aggravato in concorso.

A dare l’allarme è stato un inquilino della vicina via Gola della Rossa, insospettito dalla presenza e soprattutto dalle manovre dell’auto mai vista in zona nei pressi del condominio. Ha chiamato lui le forze dell’ordine dopo aver annotato la targa del veicolo. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il trio aveva già forzato la porta di un appartamento prima di fuggire senza entrare per motivi ancora ignoti.