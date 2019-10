Furto all'Ipercoop, ruba la merce e la nasconde nel parcheggio: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia hanno denunciato un uomo di 58 anni, della provincia di Ancona, per furto di alcuni prodotti commerciali. Una “gazzella” dei Carabinieri del Pronto Intervento è intervenuta all'Ipercoop dove il personale della sicurezza interna ha notato una uomo che, dopo aver "prelevato" alcuni oggetti dagli scaffali, è uscito dal supermercato dal passaggio riservato ai visitatori senza acquisti. Successivamente, dopo alcuni minuti, lo stesso uomo ha fatto ritorno nel supermercato e per questo gli uomini della sicurezza gli hanno contestato il mancato pagamento della merce.

I Carabinieri sono subito arrivati e dopo un immediato sopralluogo hanno ritrovato, nei pressi dell’uscita esterna e nascosti tra i cespugli, i prodotti rubati: un capo di abbigliamento e un piccolo elettrodomestico per l’igiene per un valore complessivo poco inferiore a 100 euro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.