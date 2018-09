Rubano pneumatici e attrezzi a un gommista: presi dai carabinieri

Pneumatici e attrezzi da lavoro gli erano stati rubati proprio all'interno della sua officina. Un migliaio di euro di valore di merce sparita e la successiva denuncia ai carabinieri della stazione di Osimo.

Dopo attente indagini i militari dell'Arma sono risaliti ai presunti autori. Si tratta di due nomadi di origini siciliane di 49 e 48 anni, già noti alle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La merce sottratta non è stata recuperata.