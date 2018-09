La banda delle Volkswagen colpisce ancora, auto rubata vicino all'ospedale

Una banda di ladri professionisti che mette a segno colpi nel territorio rubando auto di marca Volkswagen, soprattutto Golf e Polo. E' questo ciò che credono gli inquirenti dopo l'ennesimo furto avvenuto in città. Nella notte tra giovedì e venerdì infatti i banditi sono entrati in azione nei pressi di un bar di Torrette, poco distante dall'ospedale, rubando una Golf di proprietà di un professionista anconetano. La vittima si è accorta solamente qualche ora dopo denunciando immediatamente il furto. In corso le indagini.