Maxi furto da Gisa, i ladri svaligiano la boutique: bottino da oltre 100mila euro

CHIARAVALLE - Segano la saracinesca, spaccano la vetrina ed entrano all'interno della boutique Gisa di via Rosselli, riuscendo a rubare abiti griffati per un valore di oltre 100mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte martedì e mercoledì con i banditi, probabilente in tre, che sono riusciti a crearsi il varco ed entrare nell'esercizio commerciale.

Pellicce, scarpe, borse, tutte dei più noti e prestigiosi brand, sono state rubate in pochissimi minuti. Poi la fuga, con i banditi che in un lampo sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Un danno per la botique di circa 100mila euro, per fortuna somma coperta interamente dall'assicurazione. Ad intervenire subito dopo una macchina dell'istituto di vigilanza Vedetta2 Mondiapol, che sentito l'allarme, si è subito avvicinata al luogo del furto. Alcuni testimoni hanno raccontato che un furgone è stato visto allontanarsi a tutta velocità dalla zona. Indagini in corso.