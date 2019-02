Rubava gasolio a un agricoltore, il deposito era in garage 

Lo hanno visto mentre scaricava taniche a tarda notte da un'auto al suo garage, proprio di fianco alla sede degli scout, in via Selve. Lo hanno controllato ed è emerso che nei contenitori era stipato gasolio e che le due auto presenti, quella con la quale era arrivato e un'altra dentro la rimessa, erano entrambe rubate. I carabinieri della stazione di Marzocca hanno arrestato nella notte un 48enne di Montemarciano, originario della provincia di Verona e già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato e continuato. I militari si sono insospettiti perché la Lancia Y con la quale l'uomo era arrivato aveva dei segni di forzatura sulla portiera. Da un controllo è emerso che il veicolo era stato rubato qualche ora prima ad Ancona. Nelle vicinanze c'era anche una Mercedes Classe B. Anche quella è risultata rubata a un uomo di Filottrano che non si era ancora reso conto del furto subito.

Dentro il garage c'erano una dozzina di taniche da 30 litri piene di diesel agricolo. Dentro la Mercedes c'era anche una cassetta degli attrezzi dalla quale è stato possibile risalire all'azienda agricola depredata. L'agricoltore, un uomo di San Silvestro di Senigallia, ha riconosciuto i suoi averi e ha inoltre denunciato che il suo deposito carburanti era stato forzato. Il 48enne, messo davanti all’evidenza dei fatti, non ha potuto far altro che confessare. Ha passato la notte ai domiciliari. Le due auto, la cassettiera metallica con gli attrezzi e le taniche contenenti il gasolio sono state sottoposte a sequestro. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed al termine dell’udienza ha applicato all’imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla data della prossima udienza fissata il prossimo 12 febbraio.