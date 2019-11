«Aiuto polizia, i ladri mi hanno rubato tutto». Ma ad essere denunciato è proprio lui

I ladri gli rubano un fucile in casa, ma è lui ad essere denunciato. La sua colpa? Deteneva le armi senza un’adeguata cautela.

A finire nei guai, un 60enne di Senigallia. Lui stesso aveva contattato la polizia dopo il furto subito alcuni mesi fa. Gli agenti, giunti nell’abitazione, hanno effettuato gli accertamenti del caso e hanno verificato che tra i diversi oggetti rubati vi era anche un fucile regolarmente detenuto: era conservato in un locale vicino alla casa, senza la dovuta cautela. I poliziotti hanno riscontrato anche la presenza di un secondo fucile, all’interno di un armadio della camera dell’uomo, non chiuso a chiave, dunque facilmente raggiungibile. Considerata l’assoluta negligenza nella conservazione delle armi, una delle quali è stata rubata dai ladri, il 60enne è stato denunciato per il reato di omessa custodia di armi e si è visto sequestrare, in via cautelare, il secondo fucile. Non solo: il prefetto nei suoi confronti ha emesso un divieto di detenzione di armi.

La polizia ricorda l’obbligo a carico dei detentori di armi di custodirle in armadi adeguatamente robusti e chiusi a chiave, in modo da evitare che possano facilmente essere sottratti o, comunque, possano impossessarsene soggetti privi di requisiti: i responsabili, infatti, potrebbero subire conseguenze di rilievo penale.