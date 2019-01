Furto da Obi: nascondeva lampadine, un paio di tronchesi e un coltello

Verso le ore 19,40 di ieri una pattuglia della Polizia è intervenuta all’OBI, alla Baraccola di Ancona dove la vigilanza privata aveva segnalato un uomo sospetto che si aggirava tra gli scaffali. Poco dopo i poliziotti hanno intercettato la persona segnalata nel parcheggio mentre si allontanava con la propria auto.

Alla vista della Volante lui, un moldavo di 38 anni in regola con le norme sul soggiorno, ha aperto il giaccone. Nelle tasche interne aveva numerose confezioni di lampadine per auto di vario tipo e tronchesi per elettricità, per un valore di 211 euro. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato anche un coltello. Il moldavo, accompagnato in Questura, è stato denunciato per furto aggravato.