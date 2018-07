Utilizzavano una radiolina per coordinare i furti, in auto il bazar del "bravo ladro": denunciati

FABRIANO - E' finita con due denunce la perquisizione effettuata dai Carabinieri di Fabriano a bordo di una station wagon con a bordo due 30enni pugliesi, residenti nel foggiano. I due viaggiavano in piena notte all'altezza di via Dante, quando sono stati bloccati ed identificati dai militari.

La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare il bazar del "bravo ladro", con tutti gli arnesi da scasso utili per scassinare le serrature ed entrare all'interno delle strutture commercial. I Carabinieri hanno sequestrato due piedi di porco, una ventosa tagliavetri, guanti, passamontagna, cacciaviti, tronchesi ed una radiolina, che i ladri utilizzavano presumibilmente per mettersi in contatto con gli altri componenti della banda. I due, già conosciuti dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono stati quindi portati in Caserma e denunciati per possesso di armi e strumenti di effrazione.