Furto milionario alla farmacia dell'ex Crass, rubati farmaci salvavita: 2 arresti

Questa mattina, alle ore 6.30, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, sono intervenuti in Via Colombo per verificare se, presso il magazzino della farmacia dell’ex Crass, fosse stato commesso un furto. Un accertamento necessario in quanto gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Frosinone avevano fermato, poche ore prima, una Jeep Renegade con a bordo due napoletani, all’interno della quale erano stati trovati numerosi farmaci ospedalieri salvavita.

Gli agenti hanno scoperto che nella notte i ladri erano entrati nella farmacia dell'ex Crass, forzando la grata, posta a protezione di una finestra, con un grosso piede di porco ed avevano rubato numerosi e costosi farmaci salva vita per un valore di 1.796.423 euro. Un uomo di 44 anni, sul quale pende anche una misura cautelare di obbligo di presentazione, e uno di 49, entrambi nati e residenti a Napoli, sono stati arrestati su su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per furto aggravato e condotti presso la locale casa circondariale.