Finisce ai domiciliari per alcuni furti e tenta di evadere, arrestato

Non e’ riuscito ad evitare gli agenti di Polizia, un 47enne osimano, che contando in una riduzione del livello dei controlli durante le feste, e’ evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava in attesa di giudizio per alcuni furti.

Notato dai poliziotti mentre si aggirava per la citta’, e’ stato arrestato per evasione e portato, su ordine del giudice, presso la casa circondariale di Montacuto.