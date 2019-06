Colpo all'enoteca Patnerwine, ladri in fuga con vino e denaro

JESI - Forse incentivati dalla calura pomeridiana della domenica, con conseguente poco passaggio, dei ladri hanno forzato la porta d'accesso del locale enoteca Partnerwine in Via Mura Occidentali.

I banditi hanno rubato dei soldi dalla cassa ed alcune bottiglie di vino, poi la fuga lasciando dietro il portone del locale aperto. Due passanti hanno capito che qualcosa non andava ed hanno allertato i Carabinieri. Sul posto anche la titolare dell'enoteca che gestisce anche un importante sito di vendita on line di vini marchigiani: «E' la seconda volta che i ladri "ci onorano della loro presenza". Meno male che il web ed i clienti ci stanno premiando con la loro stima, altrimenti la prima cosa che ti viene in mente è quella di chiudere ed andar via».

La giovane imprenditrice ha poi ringraziato i Carabinieri per il pronto intervento e la professionalità e i due passanti che con la loro preziosa segnalazione hanno evitato che i danni fossero ben peggiori.