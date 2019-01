Sono alla messa del settimo, i ladri ne approfittano per svaligiare l'appartamento

Erano tutti in chiesa per una messa in ricordo di un defunto. L'appartamento vuoto è stato visitato dai ladri proprio in quei momenti. È successo sabato pomeriggio ad Agugliano. Il bottino è di migliaia di euro tra contanti, gioielli e oro.

I ladri avrebbero atteso l'uscita dei proprietari per entrare in azione. Quasi fossero informati che per un'oretta non avrebbero avuto noie. Sono stati svaligiati anche alcuni appartamenti attigui. Indagano i carabinieri.