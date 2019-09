Grimaldelli per aprire gli offertori, ladro sacrilego rubava le offerte in cattedrale

Armato di arnesi da scasso, ha cercato di scardinare gli offertori del Duomo di Osimo per arraffare le offerte dei fedeli. E’ stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di grimaldelli un 62enne della provincia di Ancona che nel weekend è stato sorpreso dai carabinieri a rubare all’interno della cattedrale di San Leopardo, senza alcun rispetto per i credenti.

E’ stato questo uno dei tanti interventi compiuti dai militari della Compagnia di Osimo impegnati, tra sabato e domenica, in un controllo straordinario del territorio della Val Musone e della Riviera del Conero nell’ambito del progetto “Estate sicura”. Nello specifico sono state impiegate 7 autoradio e 14 militari, con 304 persone identificate, 237 veicoli ispezionati e 182 documenti controllati.

Il bilancio è di 5 denunce. Oltre al ladro sacrilego, nei guai è finito un 25enne di Torino che è stato sorpreso a transitare a Camerano nonostante un divieto di ritorno nel Comune emesso il 29 settembre 2018 dal questore di Ancona. I carabinieri di Agugliano hanno invece denunciato e ritirato la patente a un 54enne sorpreso a guidare da ubriaco la propria auto. A Loreto, i militari del Radiomobile hanno denunciato un 36enne italiano per guida in stato d’ebbrezza a seguito di un incidente avvenuto in via Montorso, con tanto di sequestro amministrativo dell’auto e ritiro della patente. Infine, ad Osimo i carabinieri hanno denunciato un 58enne trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, suddivisa in dosi, pronte per la cessione.