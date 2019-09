Tenta il furto al distributore, poi la fuga lungo i binari: è caccia al bandito

SENIGALLIA - Ha tentato un colpo al distributore di benzina di via Sanzio ma ha dovuto desistere per l'arrivo della polizia ed è fuggito lungo i binari. E' caccia all'uomo da questa notte, quando gli agenti del commissariato di Senigallia sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona sospetta che stava armeggiando incappucciata davanti la colonnina self.

Il ladro alla vista dei poliziotti è fuggito in direzione dei binari facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e continueranno anche nelle prossime ore. Per fortuna però il loro arrivo non ha permesso al bandito di "prelevare" la somma di denaro dalla colonnina. In corso le indagini per risalire alla sua identità.