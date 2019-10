Colpo al distributore: i ladri scappano con i soldi e rubano l'Audi di un cliente

Alle prime luci dell’alba, transitando in località Pradellona di Santa Maria Nuova, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Osimo ha notato sulla strada un contenitore metallico verosimilmente appartenente a un registratore di cassa. I carabinieri, proprio in quel momento, hanno sentito un allarme scattato al vicino distributore di benzina Repsol, al cui interno hanno notato una Ford Focus Sw di colore grigio con il motore acceso e con la portiera del guidatore aperta.

Nell’auto c’erano diverse monete, arnesi da scasso, tra cui una smerigliatrice elettrica con prolunga, una corda e una grossa tronchese in ferro. I carabinieri hanno altresì notato che la porta d’ingresso del box riservato al distributore/lavaggio auto era stata forzata. Dopo aver accertato che in zona non ci fossero malfattori, grazie anche alle testimonianze acquisite sul luogo, i militari hanno ricostruito che due soggetti, con volto coperto e con guanti calzati, erano arrivati a bordo della Ford, parcheggiata sul retro del bar e lasciata col motore acceso: dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno asportato dall’interno del box un borsello con il fondo cassa del lavaggio di 100 euro, insieme alle chiavi di un’Audi A3 nera, lasciata parcheggiata nel piazzale dopo essere stata tagliandata e lavata nel pomeriggio. Probabilmente i ladri, resisi conto dell’arrivo dei carabinieri, si sono allontanati in fretta a bordo dell’Audi, abbandonando l’altro veicolo sul posto, con gli arnesi da scasso.

Dagli accertamenti è emerso che la cassetta metallica abbandonata sulla strada era stata poco prima estratta dal registratore di cassa dal bar Road Caffè di Filottrano con dentro all’incirca 400 euro. L’Audi A3 è stata rinvenuta in mattinata in Abruzzo, sulla Statale 16, dai carabinieri di Tortoreto ed è già stata restituita al proprietario, mentre sono i corso accertamenti sulla Ford Focus e sulla esatta dinamica dei fatti.