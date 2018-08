Incendiano la Statale, poi il colpo da film al distributore: è caccia ai banditi

Prima il rogo sulla Statale per delimitare la zona ed evitare l'arrivo delle forze dell'ordine. Poi con l'ausilio di un mezzo meccanico il furto ai danni del distributore di benzina. E' stato un colpo da film quello messo a segno questa notte a Marina di Montemarciano, poco distante dal confine con Marzocca. Obiettivo il distributore Ip Matic, con i banditi che sono riusciti a sdradicare le colonnine self riuscendo a fuggire con il bottino. Prima, per evitare l'intervento delle forze dell'ordine, hanno provocato un incendio sulla Statale. Un furto effettuato sembrerebbe da una banda di professionisti, che poi hanno abbandonato il mezzo meccanico poco distante in un campo. Indagini a cura dei Carabinieri.