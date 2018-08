Ruba un portafoglio in un negozio, non spende i soldi ma usa la carta fedeltà: denunciata

CUPRAMONTANA - Aveva notato la cliente che la precedeva lasciare il portafoglio nei pressi della cassa. A quel punto, senza farsi notare, era riuscita a rubarlo e nasconderlo nella propria borsa. A tradirla la strisciata della carta fedeltà che essendo nominale ha indirizzato le indagini da parte dei Carabinieri verso di lei.

Il furto è avvenuto nei giorni scorsi all'interno del supermercato Coal. La vittima dopo essersi accorta di non avere più il portafoglio all'interno della propria borsa ha sporto denuncia ai militari che hanno subito avviato le indagini. Gli accertamenti hanno in poco tempo permesso ai Carabinieri di ricostruire l'intera vicenda, identificando l'autrice del furto in una 50enne incensurata della città, che infatti aveva ancora la refurtiva nel suo appartamento. A tradirla è stata la carta fedeltà, strisciata subito dopo gli acquisti della vittima. Un errore fatale che ha permesso agli investigatori di rintracciarla e denunciarla. Il portafogli ritrovato aveva ancora all'interno i 300 euro e tutti i documenti, proprio come al momento del furto.