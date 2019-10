Ladri golosi al circolo ricreativo: sfasciano le porte e fanno razzia di cioccolate e caramelle

Hanno sfasciato due porte e forzato una cassa, tutto per rubare pochi spicci e un sacco di caramelle e cioccolate. Ladri golosi in azione l’altra notte a Palombina Vecchia: hanno preso di mira, per la seconda volta in due mesi, il circolo Cral.

Nell’occasione precedente avevano causato danni alle porte, senza rubare nulla. Stavolta, invece, hanno fatto il pieno di dolciumi (per un valore commerciale di circa 80 euro) arraffati all’interno del bar, ma si sono dovuti accontentare di una decina di euro in monete trovate in cassa. Il circolo non è protetto da telecamere di videosorveglianza e questo dev’essere stato un incentivo per i ladri che, sicuramente dopo la mezzanotte (fino a quell’ora c’erano ragazzi nella struttura), armati di grimaldelli, hanno forzato la porta esterna in metallo e poi quella interna in legno per accedere al bar.

Qui hanno messo tutto in disordine, aprendo cassetti e armadi, ma il bottino è stato magro, pardon grasso, visto il quantitativo calorico dei prodotti rubati. Ad accorgersi del furto è stato, ieri mattina, uno dei soci del circolo ricreativo dei lavoratori che ha trovato le porte rotte (danni per alcune centinaia di euro) e ha dato l’allarme ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia per il sopralluogo.