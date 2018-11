Va a cena a casa di amici, quando torna trova l'appartamento svaligiato

Esce con la moglie per andare a casa di amici ed i ladri approfittano per entrare nel suo appartamento. Una brutta storia quella raccontata da un musicista di Corridonia, che al ritorno si è trovato l'appartamento completamente a soqquadro. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

L'uomo come detto era in compagnia di sua moglie. Dopo aver passato una piacevole serata con gli amici alle 2 di notte ha deciso di ritornare in casa. Appena aperto il portone si è accorto che l'appartamento era completamente a soqquadro. I ladri infatti erano riusciti a rubare oggetti in oro e argento, orologi sportivi, abiti e sette paia di scarpe. Indagini in corso per risalire ai responsabili.