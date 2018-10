Esce per festeggiare il compleanno, quando torna trova la casa depredata dai ladri

Era uscita dalla sua abitazione di Corinaldo per festeggiare il compleanno. Una serata che doveva essere di sola festa ma che invece non è stata affatto piacevole. E' stata proprio la donna ha confermare quanto accaduto, con uno sfogo sulla propria pagina Facebook: «Ignoti sono entrati tra le 19 e le 20, per fortuna magro bottino, ma hanno avuto la brillante idea di mettere a soqquadro l'intera casa. Tanta paura e rabbia da smaltire».

Altri due furti sono stati invece messi a segno sempre in città tra le 16 e le 20. Uno di questi ha visto a loro malgrado protagonisti, una coppia italo-tedesca che si è vista smurare la propria cassaforte di casa, dove all'interno c'erano oltre 4mila euro, monili d'oro ed assegni. I proprietari non erano in città e ad accorgersi di quanto accaduto è stata la vicina di casa. Sulla serie di furti sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.