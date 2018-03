Furto da Computer World, rubati smartphone e tablet: banditi in fuga con il bottino

Furto tra sabato e domenica al Computer World di via Guerri a Jesi. I banditi sono entrati in azione in piena notte riuscendo a scardinare il portone d'ingresso ed entrare all'interno del locale. Poi nonostante l'allarme immediatamente scattato, i banditi si sono diretti verso gli scaffali rubando tablet, smartphone oltre ad assegni circolari e 400 euro di fondo cassa.

Le telecamere non sono riuscite a rilevare la presenza dei ladri che sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 15mila euro. In corso le indagini da parte dei Carabinieri.