Ruba i gioielli alla vicina di casa e li vende al "Compro oro", nei guai una donna

Una casalinga di 78 anni si è ritrovata senza i suoi preziosi, dopo aver ricevuto, per una visita di cortesia, una vicina di casa. Un legame tra le due che sembrava sincero e solo quando l'ospite è andata via la padrona di casa si è accorta che mancavano alcuni gioielli, per un valore complessivo di duemila euro circa.

Il tutto è successo in un appartamento nei pressi del quartiere di Brecce Bianche di Ancona. Passato lo sgomento la vittima ha deciso di presentare una denuncia di furto ai Carabinieri, che hanno così avviato le indagini per risalire al responsabile. Fin da subito il sospetto che l'autore del furto potesse essere individuato nell'ospite è stato forte, gli infissi e la porta d’ingresso della casa, infatti, non presentavano segni di scasso e mai la vittima aveva trovato disordine tra le sue cose. Chi aveva agito, insomma, lo aveva fatto in maniera indisturbata, sapendo dove andare a mettere le mani. Il ladro, in buona sostanza, non aveva improvvisato ma si era mosso in maniera chirurgica. La denuncia è stata presentata il giorno dopo, con i militari che in poco tempo hanno scoperto che la vicina di casa si era presentata in un negozio di «compro oro» per vendere alcuni gioielli. La ladra non è riuscita a coprire le prove del misfatto ed il suo passaggio all'interno del negozio è stato testimoniato dal registro delle vendite e dal ritrovamento di quasi tutta la refurtiva. I monili che il commerciante ha ritirato e che i Carabinieri hanno trovato corrispondevano infatti alla descrizione dei gioielli rubati alla padrona di casa. La donna, una 48enne, è stata quindi denunciata all'Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di furto in abitazione.