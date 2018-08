Le rubano la borsa mentre è sulla tomba della madre

Le rubano la borsa mentre era sulla tomba della madre. Stava sistemando i fiori la donna chiaravallese vittima di un furto a dir poco ignobile per la situazione in cui si è verificato. La signora si è distratta un momento per andare a prendere l'acqua lasciando i propri averi nella cappella di famiglia.

Quando è tornata, l'amara sopresa. Nella borsa c'erano soldi, documenti, carte di credito e un cellulare con foto e video della madre scomparsa.