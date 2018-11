Furti in appartamento, gli arnesi da scasso erano nascosti nel portatarga

Arnesi da scasso nascosti all'interno del cruscotto e nel porta-targa posteriore. E' questo quanto scoperto ieri sera, in un'area buia ed isolata della città di Chiaravalle, dai Carabinieri che hanno fermato e perquisito due uomini che si trovavano a bordo di un auto. I militari, che da subito hanno compreso il loro atteggiamento sospetto, hanno proceduto ad una verifica accurata, e scoperto che il veicolo era il nascondiglio di attrezzature utili per compiere furti in appartamento. All’interno del cruscotto e dietro il porta-targa posteriore, sono stati trovati dei vani, costruiti artigianalmente, per nascondere attrezzi da scasso: arnesi per rompere e tagliare qualsiasi materiale tra cui cesoie, frullini, piccone, cacciaviti, grimaldelli, guanti di gomma e due radiotrasmittenti. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro.