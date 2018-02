Ruba abbigliamento ed alimenti e fugge senza pagare, ladro in arresto

I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un iraniano di 30 anni, per furto aggravato. Ieri sera, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, a seguito di richiesta sul 112, è intervenuta presso il Centro Commerciale “Il Molino” in Via Nicola Abbagnano, dove il personale addetto alle differenze inventariali aveva fermato il giovane dopo che si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento e generi alimentari senza effettuare il pagamento.

I militari giunti sul posto, dopo aver recuperato la refurtiva, hanno bloccato il giovane che è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso in quanto sprovvisto di documenti personali. Sottoposto alle operazioni di identificazione, lo straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine, è risultato essere denunciato per reati contro il patrimonio in diverse città italiane oltre che destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il 30enne quindi è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza. La merce, del valore di 140 euro, è stata restituita al responsabile legale del punto vendita.

Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 27 febbraio prossimo con nulla osta all’espulsione. L’iraniano è stato accompagnato in Questura per l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio.