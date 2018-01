Tenta di rubare un cellulare, aveva una placca apposita per scardinare l'antitaccheggio

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, la Polizia è intervenuta in un centro commerciale della Baraccola ove era stato segnalato un cliente che armeggiava nei pressi degli scaffali della telefonia mobile tentando di rubare un telefonino. Giunti sul posto i poliziotti hanno controllato l'uomo segnalato, un moldavo di 38 anni residente nell'anconetano che non risultava in possesso di alcun articolo del negozio. Peccato che dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno appurato come l'uomo, poco prima, avesse forzato il blister di protezione di un cellulare del valore di circa 300 euro sottratto dalla protezione antitaccheggio "spider wrap" nascondendolo vicino i televisori.

Dalla perquisizione è emerso come il moldavo avesse uno strumento artigianale: una placca metallica color oro della grandezza di 5x5 cm dotata di tre linguette, praticamente uguale a quelle in dotazione al personale dell'esercizio commerciale per aprire i blister antitaccheggio. L'uomo è stato denunciato per tentato furto.