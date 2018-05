Scompare un telefono dalla bancarella, primo furto alla fiera di San Ciriaco

Il primo furto alle bancarelle della fiera di San Ciriaco è arrivato nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 18 in uno stand di abbigliamento all’altezza di piazza Roma, lato corso Stamira, la lunga mano di un ladro ha fatto sparire il cellulare del titolare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia impegnata nei servizi di controllo. Secondo quanto ricostruito dal commerciante, il telefono personale è sparito in una frazione di secondo ed è impossibile stabilire se sia stato portato via da un cliente o da una delle migliaia di persone che transitano in questi giorni davanti alle bancarelle.

Situazione tranquilla tra gli altri 434 espositori: nessuno ha lamentato danneggiamenti o furti di merce fino a questo momento tra corso Garibaldi, corso Stamira e via XXIX settembre. Le pattuglie di Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale sorvegliano costantemente l'area fiera con agenti in divisa e in borghese.