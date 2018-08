Derubati mentre se ne stanno tranquilli in spiaggia, ladri in fuga con oro e gioielli

Escono per andare al mare e quando tornano si ritrovano la casa messa a soqquadro dopo l'incursione di un gruppo di ladri. E' quanto accaduto venerdì a una famiglia jesina residente in via Gola della Rossa. I banditi, molto probabilmente, hanno aspettato nell'ombra che i proprietari uscissero di casa e poi sono passati all'azione. L'abitazione si trova al terzo piano di una palazzina. I banditi hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta dentro, hanno razziato oro e gioielli trovati in casa.

I derubati si sono accorti di essere tali solo all'ora di cena quando sono rincasati. Subito sono state avvisate le forze dell'ordine. Indagini in corso. La zona è stata teatro, nei mesi scorsi, di un altro colpo con il proprietario di casa che si è trovato faccia a faccia con i ladri e, nel rincorrerli, era stato minacciato da un complice che gli aveva puntato contro un coltello.