Blitz in pieno giorno in un'abitazione, ladri "modaioli" rubano vestiti firmati

Furto in pieno giorno a Senigallia. Lunedì mattina i ladri si sono introdotti nell’appartamento di proprietà della commessa di una profumeria, nella centralissima piazza Doria. Il colpo è avvenuto tra le 10 e le 13, quando in casa non c’era nessuno.

Hanno forzato la porta, sono entrati e hanno portato via tutto quanto di prezioso hanno trovato, abbigliamento soprattutto (una borsa firmata Prada, tre paia di scarpe e altri vestiti di marca), ma anche profumi pregiati e un tablet. Un colpo da migliaia di euro. Sarebbero usciti dal portone di casa con la refurtiva nascosta in un borsone da palestra. La proprietaria ha sporto denuncia ai carabinieri che ora indagano e stanno analizzando le telecamere del centro nella speranza di ricavare indizi utili per risalire agli autori del colpo. La stessa proprietaria ha chiesto aiuto su Facebook con un post pubblicato sulla pagina di furti e segnalazioni a Senigallia: «Se qualcuno avesse delle telecamere che danno sulla strada in zona piazza Doria per favore mi contatti».