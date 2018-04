«Siamo interessati agli appartamenti in affitto», furto a casa di 2 anziani: derubati dell'oro

Si presentano alla porta con la scusa di chiedere informazioni sugli appartamenti in affitto e derubano in casa una coppia di anziani. E’ quanto accaduto stamattina ad una coppia di residenti di via Recanati al Piano. Era circa mezzogiorno quando alla porta dei coniugi anconetani, due ultraottantenni, si sono presentati loro: un uomo e una donna. «Siamo interessati agli affitti degli appartamenti del vostro palazzo, ci sapete dare informazioni?». I due anziani si sono dimostrati disponibili ad aiutare quelli che poi si sarebbero rivelati dei ladri di appartamento. Infatti mentre l’uomo più giovane portava lontano da casa l’anziano per parlare degli affitti e delle case in vendita nella zona e con la scusa di conoscere bene i figli, la donna entrava in casa mentre l’anziana era impegnata nel preparare il pranzo. Poi, con la scusa di usare il bagno, la sconosciuta si è diretta in camera da letto portando via tutto l’oro nascosto. Solo quando i due sconosciuti se ne erano andati, i coniugi anconetani si sono resi conto di essere stati derubati di tutti i preziosi per un colpo da centinaia, forse anche migliaia di euro.

Secondo quanto denunciato poi dalle vittime del raggiro, gli stessi, appena 2 settimane prima, avevano ricevuto la visita di due presunti informatori dell’azienda gestore del servizio del gas. Sul posto sono poi arrivate le forze dell’ordine che hanno raccolto la testimonianza dei due ultraottantenni anconetani e la loro denuncia.