Tentano di rubare articoli per il bricolage, arrestate due donne. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17,20 quando due donne hanno tentato di andarsene da un negozio di un centro commerciale in zona Baraccola con 400 euro di articoli per il bricolage. Decine gli articoli tra: barattoli di vernice decorativa, vernici murali, smalti, spatole per posa, dischi da taglio per smerigliatrice. Tutti nascosti in parte in una borsa "schermata" per l'antitaccheggio e, quelli più piccoli, nelle tasche dei loro indumenti.

Fatto sta che, ad accorgersi, è stato un addetto alla sicurezza che ha subito avvertito il 113. L’arrivo degli agenti della Volanti della Polizia ha fatto sì che le due fossero fermate e arrestate. Si tratta di una 57enne di Pesaro e una 31enne di Ancona. Entrambe accusate di furto.

Gallery