Gira di notte in sella a una bici, arrestato in meno di 10 minuti 

Pedalava per le vie del centro di Fabriano in sella a una bicicletta da ben 2000 euro. Il mezzo però lo aveva rubato dieci minuti prima e per di più lui a quell’ora doveva essere in casa come disposto da una misura cautelare che aveva a suo carico. Il ladro ciclista, un marocchino di 29 anni, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri di Fabriano.

L’uomo è stato avvistato in pieno centro pochi minuti dopo la segnalazione di furto da parte del proprietario della bicicletta. I carabinieri, dopo aver verificato che al 29enna era vietata la circolazione notturna su disposizione del giudice per altri reati, hanno accertato anche la provenienza del veicolo. La bicicletta è stata riconsegnata in tempo record al legittimo proprietario.