Furto da Barzetti, scoperto il deposito della merce rubata: ricettatore denunciato

I carabinieri di Senigallia in collaborazione con i colleghi di Marotta hanno denunciato un 52enne residente a Marotta per ricettazione.

I militari nell’ambito delle indagini condotte in relazione all’ingente furto consumato in circostanze “misteriose” la notte dell’8 agosto all’interno del deposito di bevande della ditta “Barzetti” di Senigallia hanno localizzato un garage nella città di Marotta. Questa mattina, dopo svariate ore di appostamento, i carabinieri hanno bloccato il 52enne, utilizzatore del garage individuato, nel momento in cui è arrivato sul posto. L’uomo, colto di sorpresa, inizialmente ha tentato di sviare le indagini ed ha riferito di essere il proprietario di altri due garage attigui a quello di loro interesse che invece era in uso a due giovani che in quel momento si trovavano fuori Regione. Dopo varie insistenze l’uomo ha ceduto ed ha consegnato le chiavi del garage al cui interno i militari hanno trovato 100 colli contenenti 6 bottiglie ciascuno di liquori e spumanti, parte della refurtiva del colpo, per un valore di circa 15mila euro

I numerosi colli, sottoposti a sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica di Pesaro, sono stati affidati in custodia giudiziale al responsabile legale del deposito Barzetti in attesa del compimento dell’iter investigativo. Il 52enne è stato denunciato per ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali persone che abbiano acquistato i liquori dal ricettatore.