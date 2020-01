Nuovo raid al bar, il volto del ladro nelle telecamere: «Molti i danni al locale»

Secondo giro, secondo tentativo di furto all'interno del bar Life dell'Aspio di Osimo. A circa un mese di distanza dal primo colpo, nella notte dell'Epifania dei banditi hanno compiuto un altro raid nel locale di via Ancona.

La banda è entrata in azione intorno le 3 della notte tra lunedì e martedì. Per fortuna l'allarme è subito suonato ed i ladri, nonostante stessero mettendo a ferro e fuoco il locale per cercare denaro o oggetti preziosi, hanno dovuto desistere e abbandonare in fretta l'attività. Il sistema di videosorveglianza ha immortalato il volto di uno di loro, impegnato a frugare tra gli scaffali. Esasperati i titolari: «Per fortuna non hanno portato via nulla ma sono stati molti i danni. Abbiamo subito sporto denuncia ai carabinieri». Intanto anche i cittadini, preoccupati da questa escalation di furti nel territorio, hanno chiesto all'amministrazione maggiore tutela.