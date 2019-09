Colpo nella notte al bar Leopardi, banditi fanno razzia di alcolici: poi la fuga

Colpo nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del bar Leopardi di Falconara, dove i banditi hanno fatto razzia di alcolici per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Ad avvertire i carabinieri e dare l'allarme è stata una donna che si trovava a bordo della sua auto e stava rientrando in casa dopo il lavoro. E' stata proprio lei ad udire il rumore di vetri rotti ed accorgersi che una figura si aggirava all'interno dell'attività.

Il bandito, vestito con un cappellino rosso e pantaloncini corti, dopo aver disattivato l'allarme e rotto la vetrata, ha fatto razzia di bottiglie di alcolici e rubato circa 150 euro di fondo cassa. Poi il ladro è uscito dal bar di via Leopardi ed ha raggiunto altri due complici che si trovavano all'esterno e che probabilmente fungevano da palo. Le telecamere di videsorveglianza potrebbero aver ripreso l'intero colpo ed ora sono al vaglio dei militari.