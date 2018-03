Rubano un muletto e tentano il colpo al bancomat, l'allarme fa fuggire i banditi

Sventato nella notte un colpo ad uno sportello bancomat alla Baraccola di Ancona. Avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli certi che nessuno li avrebbe disturbati; e così, questa notte, alcuni malviventi "armati" di piede di porco, muletto e furgoncino, hanno tentato di scassinare il bancomat di via Umani.

Non avevano però fatto i conti con il sistema di allarme che è improvvisamente scattato. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia che hanno chiuso tutte le vie d'accesso alla zona. Il loro arrivo ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare il muletto, rubato poco prima sempre nella zona. Con quello avrebbero fatto breccia nello sportello e "prelevato" i soldi al suo interno. Sul posto gli Agenti hanno ritrovato anche delle grosse cinghie che avevano inserito nell'intelaiatura metallica del bancomat con l'intento di estrarlo. Sul posto anche la Scientifica per tutti i rilievi del caso. Sono in corso le ricerche dei banditi.