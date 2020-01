Riecco i ladri senza cuore, furto-bis in chiesa: sparisce di nuovo il Bambinello

Furto-bis del Bambinello nel presepe allestito nella chiesa di San Filippo a Fabriano.

Incredibile ma vero, i ladri hanno rubato per la seconda volta la statuina, proprio come è successo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Gli allestitori avevano riacquistato il Bambin Gesù in extremis per completare il presepe, ma qualcuno l’ha di nuovo portato via, tra l’incredulità generale, probabilmente nella notte dell’Epifania.

A denunciare il furto sono stati i membri del direttivo e i volontari di Porta Cervara, i Rossi del Palio di San Giovanni Battista, che sono gli autori dell'allestimento nella chiesa: ieri mattina sono andati in chiesa per smontare il presepe e il Bambinello non c’era più.