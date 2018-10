Maxi colpo in azienda, ladri scatenati nella notte: bottino da circa 100mila euro

MONSANO - Hanno preso di mira sei aziende della città, nella zona che si trova tra via Sant'Ubaldo, via Piemonte e via Romagna. Poi sono fuggiti con il bottino, che ammonta a circa 100mila euro. E' questo il bilancio del raid ladresco messo a segno questa notte da alcuni banditi. Il furto più importante quello alla ditta di Arti Grafiche Ricciarelli, dove all'interno ci sono altre aziende satellite sempre di proprietà della famiglia Ricciarelli. Sul posto le forze dell'ordine che ora dovranno indagare per risalire ai responsabili.