Scompiglio e furti all'autogrill prima della disco: denunciati

Lo scorso maggio, a bordo di un pullman per raggiungere la discoteca, erano entrati nel bar di una stazione di servizio lungo l'autostrada A14 e si erano resi protagonisti di una specie di raid che tra furti e danneggiamenti al locale avevano creato parecchio timore tra avventori e dipendenti. Ora, dopo due mesi di indagini, i poliziotti del commissariato di Osimo hanno identificato i presunti responsabili e li hanno denunciati.

Si tratta di sei giovani di Castelfidardo e Loreto, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, tra cui anche una ragazza. Dovranno rispondere di furto e danneggiamenti. Nelle immagini di videosorveglianza del locale si vedono i ragazzi entrare in massa scandendo cori per poi gettare a terra alcuni prodotti esposti sugli scaffali e arraffare bottiglie di alcolici. Quando se ne sono andati i dipendenti hanno trovato anche danni ai bagni. Gli agenti diretti dal vicequestore Giuseppe Todaro sono risaliti a loro dalla targa del pullman, affittato per l'occasione. Essendo coinvolti anche minori è stata interessata la Procura minorile.